Mjukvaruingenjör-ersättning in United States på Grainger varierar från $107K per year för Software Engineer I till $195K per year för Lead Software Engineer. Det yearliga medianersättningspaketet in United States uppgår till $139K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Graingers totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/1/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
Software Engineer I
$107K
$102K
$0
$5K
Software Engineer II
$132K
$126K
$0
$5.3K
Software Engineer III
$159K
$146K
$0
$13.3K
Senior Software Engineer
$173K
$153K
$6.3K
$13.6K
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
