Företagskatalog
Grainger
Jobbar du här? Hävda ditt företag
    Levels FYI Logo
  • Löner
  • Mjukvaruingenjör

  • Alla Mjukvaruingenjör löner

Grainger Mjukvaruingenjör Löner

Mjukvaruingenjör-ersättning in United States på Grainger varierar från $107K per year för Software Engineer I till $195K per year för Lead Software Engineer. Det yearliga medianersättningspaketet in United States uppgår till $139K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Graingers totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/1/2025

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå
Lägg till ersättningJämför nivåer
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
Software Engineer I
(Instegsnivå)
$107K
$102K
$0
$5K
Software Engineer II
$132K
$126K
$0
$5.3K
Software Engineer III
$159K
$146K
$0
$13.3K
Senior Software Engineer
$173K
$153K
$6.3K
$13.6K
Visa 2 Fler nivåer
Lägg till ersättningJämför nivåer
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Senaste löneinlämningar
Lägg tillLägg till ersättningLägg till ersättning

Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportera dataVisa lediga jobb
Praktikantlöner

Bidra
Vilka är karriärnivåerna på Grainger?

Få Verifierade Löner i din Inkorg

Prenumerera på verifierade Mjukvaruingenjör erbjudanden.Du kommer att få en uppdelning av ersättningsdetaljer via e-post. Läs Mer

Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.

Inkluderade titlar

Skicka in ny titel

Maskininlärningsingenjör

Backend Mjukvaruingenjör

Full-Stack Mjukvaruingenjör

Forskningsvetenskapsman

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på Grainger in United States ligger på en årlig total ersättning på $195,000. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Grainger för Mjukvaruingenjör rollen in United States är $134,690.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för Grainger

Relaterade företag

  • HPE
  • Synopsys
  • Applied Materials
  • Texas Instruments
  • Cadence Design Systems
  • Se alla företag ➜

Andra resurser