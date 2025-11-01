Datavetare-ersättning in United States på Grainger varierar från $153K per year för Senior Data Scientist till $195K per year för Lead Data Scientist. Det yearliga medianersättningspaketet in United States uppgår till $150K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Graingers totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/1/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
Data Scientist I
$ --
$ --
$ --
$ --
Data Scientist II
$ --
$ --
$ --
$ --
Data Scientist III
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Data Scientist
$153K
$145K
$0
$8K
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
