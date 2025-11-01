Företagskatalog
Medianersättningspaketet för Lösningsarkitekt in United States på Grafana uppgår till $285K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Grafanas totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/1/2025

Medianpaket
company icon
Grafana
Solutions Engineer
Dallas, TX
Totalt per år
$285K
Nivå
L5
Grundlön
$201K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$83.8K
År på företaget
2 År
Års erfarenhet
9 År
Vilka är karriärnivåerna på Grafana?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
RSU

På Grafana omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)



Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Lösningsarkitekt på Grafana in United States ligger på en årlig total ersättning på $286,000. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Grafana för Lösningsarkitekt rollen in United States är $283,999.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för Grafana

Andra resurser