Grafana
Medianersättningspaketet för Chef för mjukvaruutveckling in United States på Grafana uppgår till $244K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Grafanas totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/13/2025

Medianpaket
company icon
Grafana
Software Engineering Manager
Baltimore, MD
Totalt per år
$244K
Nivå
L5
Grundlön
$220K
Stock (/yr)
$24K
Bonus
$0
År på företaget
0 År
Års erfarenhet
27 År
Vilka är karriärnivåerna på Grafana?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Senaste löneinlämningar
Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
RSU

På Grafana omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)



Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Chef för mjukvaruutveckling på Grafana in United States ligger på en årlig total ersättning på $276,000. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Grafana för Chef för mjukvaruutveckling rollen in United States är $220,000.

