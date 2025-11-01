Företagskatalog
Grafana
Grafana Mjukvaruingenjör Löner

Mjukvaruingenjör-ersättning in United States på Grafana varierar från $151K per year för Software Engineer 2 till $187K per year för Senior Software Engineer 1. Det yearliga medianersättningspaketet in United States uppgår till $188K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Grafanas totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/1/2025

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
Software Engineer 1
(Instegsnivå)
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 2
$151K
$132K
$19.4K
$0
Senior Software Engineer 1
$187K
$172K
$15K
$0
Senior Software Engineer 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Praktikantlöner

Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
RSU

På Grafana omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)



Inkluderade titlar

Full-Stack Mjukvaruingenjör

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på Grafana in United States ligger på en årlig total ersättning på $232,000. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Grafana för Mjukvaruingenjör rollen in United States är $195,706.

Andra resurser