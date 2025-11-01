Företagskatalog
Grafana
Grafana Försäljning Löner

Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Grafanas totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/1/2025

Genomsnittlig Total Ersättning

₹15.96M - ₹18.56M
India
Vanligt Spann
Möjligt Spann
₹14.75M₹15.96M₹18.56M₹20.64M
Vanligt Spann
Möjligt Spann

Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
RSU

På Grafana omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)



Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Försäljning på Grafana in India ligger på en årlig total ersättning på ₹20,643,406. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Grafana för Försäljning rollen in India är ₹14,745,290.

