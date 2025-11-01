Företagskatalog
Grafana
Grafana Produktdesigner Löner

Medianersättningspaketet för Produktdesigner in Germany på Grafana uppgår till €94.9K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Grafanas totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/1/2025

Medianpaket
company icon
Grafana
Product Designer
Berlin, BE, Germany
Totalt per år
€94.9K
Nivå
L4
Grundlön
€94.9K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
År på företaget
4 År
Års erfarenhet
8 År
Vilka är karriärnivåerna på Grafana?
Senaste löneinlämningar
Inga löner hittades
Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
RSU

På Grafana omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)



Inkluderade titlar

UX-designer

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Produktdesigner på Grafana in Germany ligger på en årlig total ersättning på €95,042. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Grafana för Produktdesigner rollen in Germany är €85,548.

Andra resurser