Grabango Löner

Grabangos löner varierar från $65,325 i total ersättning per år för en Information Technologist (IT) i den lägre delen till $210,000 för en Mjukvaruingenjör i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Grabango. Senast uppdaterad: 10/19/2025

Mjukvaruingenjör
Median $210K
Information Technologist (IT)
$65.3K
UX-forskare
$141K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
62 25
Vanliga frågor

Den högst betalda rollen som rapporterats på Grabango är Mjukvaruingenjör med en årlig total ersättning på $210,000. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Grabango är $140,700.

