GovTech
GovTech Produktdesigner Löner

Medianersättningspaketet för Produktdesigner in Singapore på GovTech uppgår till SGD 96.4K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för GovTechs totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/26/2025

Medianpaket
GovTech
UX Designer
Singapore, SG, Singapore
Totalt per år
SGD 96.4K
Nivå
L1
Grundlön
SGD 81.8K
Stock (/yr)
SGD 0
Bonus
SGD 14.6K
År på företaget
5-10 År
Års erfarenhet
5-10 År
Vilka är karriärnivåerna på GovTech?

SGD 211K

Senaste löneinlämningar
Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Produktdesigner på GovTech in Singapore ligger på en årlig total ersättning på SGD 155,811. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på GovTech för Produktdesigner rollen in Singapore är SGD 86,198.

Andra resurser