Företagskatalog
Government of Canada
Jobbar du här? Hävda ditt företag
    Levels FYI Logo
  • Löner
  • Mjukvaruingenjör

  • Alla Mjukvaruingenjör löner

  • Greater Ottawa Area

Government of Canada Mjukvaruingenjör Löner i Greater Ottawa Area

Medianersättningspaketet för Mjukvaruingenjör in Greater Ottawa Area på Government of Canada uppgår till CA$88.5K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Government of Canadas totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/6/2025

Medianpaket
company icon
Government of Canada
Software Engineer
Ottawa, ON, Canada
Totalt per år
CA$88.5K
Nivå
CS2
Grundlön
CA$88.5K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
År på företaget
0 År
Års erfarenhet
3 År
Vilka är karriärnivåerna på Government of Canada?
Block logo
+CA$80.9K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.8K
Verily logo
+CA$30.7K
Don't get lowballed
Senaste löneinlämningar
Lägg tillLägg till ersättningLägg till ersättning

Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportera dataVisa lediga jobb
Praktikantlöner

Bidra

Få Verifierade Löner i din Inkorg

Prenumerera på verifierade Mjukvaruingenjör erbjudanden.Du kommer att få en uppdelning av ersättningsdetaljer via e-post. Läs Mer

Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.

Inkluderade titlar

Skicka in ny titel

Backend Mjukvaruingenjör

Full-Stack Mjukvaruingenjör

AI-forskare

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på Government of Canada in Greater Ottawa Area ligger på en årlig total ersättning på CA$121,089. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Government of Canada för Mjukvaruingenjör rollen in Greater Ottawa Area är CA$88,471.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för Government of Canada

Relaterade företag

  • Google
  • Coinbase
  • Intuit
  • PayPal
  • SoFi
  • Se alla företag ➜

Andra resurser