Medianersättningspaketet för Information Technologist (IT) på Government of Canada uppgår till CA$68.8K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Government of Canadas totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/25/2025

Medianpaket
company icon
Government of Canada
IT Support
Ottawa, ON, Canada
Totalt per år
CA$68.8K
Nivå
hidden
Grundlön
CA$68.8K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
År på företaget
0-1 År
Års erfarenhet
2-4 År
Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en jobFamilies.Information Technologist (IT) på Government of Canada ligger på en årlig total ersättning på CA$109,275. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Government of Canada för jobFamilies.Information Technologist (IT) rollen är CA$77,173.

