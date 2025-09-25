Företagskatalog
Government of Canada
Jobbar du här? Hävda ditt företag
    Levels FYI Logo
  • Löner
  • Datavetare

  • Alla Datavetare löner

Government of Canada Datavetare Löner

Medianersättningspaketet för Datavetare in Canada på Government of Canada uppgår till CA$122K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Government of Canadas totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/25/2025

Medianpaket
company icon
Government of Canada
Senior Data Scientist
Ottawa, ON, Canada
Totalt per år
CA$122K
Nivå
EC6
Grundlön
CA$122K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
År på företaget
2 År
Års erfarenhet
5 År
Vilka är karriärnivåerna på Government of Canada?

CA$226K

Få Betalt, Inte Lurad

Vi har förhandlat tusentals erbjudanden och uppnår regelbundet 300 000+ kr (ibland 3 miljoner+ kr) i höjningar. Få din lön förhandlad eller ditt CV granskat av riktiga experter - rekryterare som gör det dagligen.

Senaste löneinlämningar
Lägg tillLägg till ersättningLägg till ersättning

Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportera dataVisa lediga jobb

Bidra

Få Verifierade Löner i din Inkorg

Prenumerera på verifierade Datavetare erbjudanden.Du kommer att få en uppdelning av ersättningsdetaljer via e-post. Läs Mer

Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Datavetare på Government of Canada in Canada ligger på en årlig total ersättning på CA$126,900. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Government of Canada för Datavetare rollen in Canada är CA$107,597.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för Government of Canada

Relaterade företag

  • Tesla
  • SoFi
  • Facebook
  • DoorDash
  • Flipkart
  • Se alla företag ➜

Andra resurser