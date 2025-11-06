Företagskatalog
Medianersättningspaketet för Dataanalytiker in Greater Ottawa Area på Government of Canada uppgår till CA$70.4K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Government of Canadas totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/6/2025

Medianpaket
company icon
Government of Canada
Junior Programs Officer
Ottawa, ON, Canada
Totalt per år
CA$70.4K
Nivå
-
Grundlön
CA$70.4K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
År på företaget
1 År
Års erfarenhet
1 År
Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Dataanalytiker på Government of Canada in Greater Ottawa Area ligger på en årlig total ersättning på CA$225,286. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Government of Canada för Dataanalytiker rollen in Greater Ottawa Area är CA$70,430.

