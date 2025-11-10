Företagskatalog
Google
    Levels FYI Logo
  • Löner
  • Produktdesigner
  • L7
  • New York City Area

Produktdesigner Nivå

L7

Nivåer på Google

Jämför nivåer
  1. L3Designer II
  2. L4Designer III
  3. L5Senior Designer
    4. Visa 3 Fler nivåer
Genomsnitt Årlig Total ersättning
$721,450
Grundlön
$277,800
Aktietilldelning ()
$356,200
Bonus
$87,450

Google logo
+$20K
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Senaste lönerapporter
Lägg tillLägg till ersättningLägg till ersättning

Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportera dataVisa lediga jobb
Har du en fråga? Fråga communityn.

Besök Levels.fyi-communityn för att engagera dig med anställda från olika företag, få karriärtips och mycket mer.

Besök nu!

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för Google

Relaterade företag

  • Apple
  • LinkedIn
  • Affirm
  • Uber
  • Twitter
  • Se alla företag ➜

Andra resurser