Google

Produktdesigner Nivå

L5

Nivåer på Google

  1. L3Designer II
  2. L4Designer III
  3. L5Senior Designer
Genomsnitt Årlig Total ersättning
£258,807
Grundlön
£102,716
Aktietilldelning ()
£74,826
Bonus
£18,116

Google logo
+£15.1K
Block logo
+£43.8K
Robinhood logo
+£67.3K
Stripe logo
+£15.1K
Datadog logo
+£26.5K
Verily logo
+£16.6K
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
