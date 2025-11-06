Företagskatalog
Goodnotes
Goodnotes Mjukvaruingenjör Löner i Greater London Area

Mjukvaruingenjör-ersättning in Greater London Area på Goodnotes varierar från £50.7K per year för L2 till £74.1K per year för L3. Det yearliga medianersättningspaketet in Greater London Area uppgår till £91K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Goodnotess totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/6/2025

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
L1
Entry Level Software Engineer(Instegsnivå)
£ --
£ --
£ --
£ --
L2
Software Engineer
£50.7K
£50.7K
£0
£0
L3
Software Engineer
£74.1K
£74.1K
£0
£0
L4
Senior Software Engineer
£ --
£ --
£ --
£ --
Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Praktikantlöner

Vilka är karriärnivåerna på Goodnotes?

Inkluderade titlar

Full-Stack Mjukvaruingenjör

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på Goodnotes in Greater London Area ligger på en årlig total ersättning på £164,567. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Goodnotes för Mjukvaruingenjör rollen in Greater London Area är £89,611.

Andra resurser