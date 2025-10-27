Företagskatalog
GOAT
GOAT Chef för mjukvaruingenjörer Löner

Den genomsnittliga totalersättningen för Chef för mjukvaruingenjörer in United States på GOAT varierar från $247K till $345K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för GOATs totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/27/2025

Genomsnittlig Total Ersättning

$267K - $310K
United States
Vanligt Spann
Möjligt Spann
$247K$267K$310K$345K
Vanligt Spann
Möjligt Spann

Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
Options

På GOAT omfattas Options av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (25.00% årligen)



Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Chef för mjukvaruingenjörer på GOAT in United States ligger på en årlig total ersättning på $345,100. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på GOAT för Chef för mjukvaruingenjörer rollen in United States är $246,500.

