Globant
Globant Löner

Globants löner varierar från $11,235 i total ersättning per år för en Marknadsföring i den lägre delen till $298,500 för en Affärsutveckling i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Globant. Senast uppdaterad: 9/12/2025

$160K

Mjukvaruingenjör
Semi Senior $20.8K
Semi Senior Advanced $32.2K
Senior 1 $36.8K
Senior 2 $49.5K

Backend-Mjukvaruingenjör

Dataingenjör

DevOps-Ingenjör

Webbutvecklare

Projektledare
Median $19.5K
Cybersäkerhetsanalytiker
Median $40.3K

Lösningsarkitekt
Median $126K
Teknisk programchef
Median $190K
Chef för mjukvaruingenjörer
Median $196K
Revisor
$15.9K
Administrativ assistent
$143K
Chef för affärsoperationer
$33.6K
Affärsanalytiker
$46.4K
Affärsutveckling
$299K
Kundservice
$50.3K
Personalresurser
$15.2K
Informationsteknolog (IT)
$13.3K
Managementkonsult
$71.9K
Marknadsföring
$11.2K
Marknadsföringsoperationer
$52.3K
Produktdesigner
$46.8K
Produktchef
$39.4K
Programchef
Median $219K
Försäljning
$80.4K
Säljingenjör
$121K
Saknar du din titel?

Sök efter alla löner på vår kompensationssida eller lägg till din lön för att hjälpa till att låsa upp sidan.


Vanliga frågor

Den högst betalda rollen som rapporterats på Globant är Affärsutveckling at the Common Range Average level med en årlig total ersättning på $298,500. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Globant är $46,752.

