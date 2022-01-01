GlobalLogic Löner

Företagskatalog
GlobalLogics löner varierar från $1,516 i total ersättning per år för en Riskkapitalist i den lägre delen till $240,000 för en Lösningsarkitekt i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på GlobalLogic. Senast uppdaterad: 9/1/2025

$160K

Mjukvaruingenjör
Software Engineer $31.4K
Senior Software Engineer $52.9K
Associate Consultant $43.8K

Backend-Mjukvaruingenjör

Full-Stack Mjukvaruingenjör

Kvalitetssäkring (QA) Mjukvaruingenjör

Lösningsarkitekt
Median $240K

Dataarkitekt

Produktchef
Median $132K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Chef för mjukvaruingenjörer
Median $177K
Revisor
$166K
Affärsanalytiker
$22.3K
Kundservice
$36.7K
Kundserviceoperationer
$74.5K
Dataanalytiker
$22.5K
Datavetare
$111K
Finansanalytiker
$167K
Hårdvaruingenjör
$27.9K
Managementkonsult
$30K
Produktdesigner
$69.5K
Projektledare
$194K
Rekryterare
$98K
Försäljning
$214K
Cybersäkerhetsanalytiker
$74.5K
Teknisk programchef
$124K
UX-forskare
$95.5K
Riskkapitalist
$1.5K
Vanliga frågor

Den högst betalda rollen som rapporterats på GlobalLogic är Lösningsarkitekt med en årlig total ersättning på $240,000. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på GlobalLogic är $74,511.

Andra resurser