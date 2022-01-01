GlobalLogic Löner

GlobalLogics löner varierar från $1,516 i total ersättning per år för en Riskkapitalist i den lägre delen till $240,000 för en Lösningsarkitekt i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på GlobalLogic . Senast uppdaterad: 9/1/2025