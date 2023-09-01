Företagskatalog
Global Löner

Globals löner varierar från $10,854 i total ersättning per år för en Produktdesigner i den lägre delen till $110,090 för en Chef för mjukvaruingenjörer i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Global. Senast uppdaterad: 9/1/2025

$160K

Mjukvaruingenjör
Median $99.6K
Affärsanalytiker
$17.2K
Informationsteknolog (IT)
$46.5K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
Marknadsföringsoperationer
$26.1K
Produktdesigner
$10.9K
Rekryterare
$99.7K
Chef för mjukvaruingenjörer
$110K
Vanliga frågor

Den højest betalte rolle rapporteret hos Global er Chef för mjukvaruingenjörer at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $110,090. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Global er $46,518.

