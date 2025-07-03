GKN Löner

GKNs löner varierar från $25,789 i total ersättning per år för en Produktdesigner i den lägre delen till $210,940 för en Regleringsingenjör i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på GKN . Senast uppdaterad: 11/22/2025