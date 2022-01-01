Företagskatalog
Gilead Sciences
Gilead Sciences Löner

Gilead Sciencess löner varierar från $89,550 i total ersättning per år för en Riskkapitalist i den lägre delen till $349,238 för en Företagsutveckling i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Gilead Sciences. Senast uppdaterad: 9/1/2025

$160K

Mjukvaruingenjör
Median $140K
Datavetare
Median $223K
Finansanalytiker
Median $210K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Programchef
Median $212K
Projektledare
Median $178K
Affärsanalytiker
Median $263K
Informationsteknolog (IT)
Median $220K
Produktchef
Median $170K
Chef för mjukvaruingenjörer
Median $295K
Biomedicinsk ingenjör
$151K
Företagsutveckling
$349K
Chef för datavetenskap
$208K
Juridik
$291K
Managementkonsult
$156K
Marknadsföringsoperationer
$141K
Produktdesigner
$203K
Produktdesignchef
$182K
Cybersäkerhetsanalytiker
$182K
Lösningsarkitekt
$254K

Dataarkitekt

Teknisk programchef
$244K
Riskkapitalist
$89.6K
Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
RSU

På Gilead Sciences omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)

Vanliga frågor

Den högst betalda rollen som rapporterats på Gilead Sciences är Företagsutveckling at the Common Range Average level med en årlig total ersättning på $349,238. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Gilead Sciences är $208,035.

Andra resurser