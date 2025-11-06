Företagskatalog
Gigamon
Gigamon Mjukvaruingenjör Löner i Chennai Metropolitan Area

Medianersättningspaketet för Mjukvaruingenjör in Chennai Metropolitan Area på Gigamon uppgår till ₹2.63M per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Gigamons totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/6/2025

Medianpaket
company icon
Gigamon
Software Engineer
Chennai, TN, India
Totalt per år
₹2.63M
Nivå
hidden
Grundlön
₹2.36M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹266K
År på företaget
2-4 År
Års erfarenhet
5-10 År
Vilka är karriärnivåerna på Gigamon?
Block logo
+₹5.01M
Robinhood logo
+₹7.69M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.02M
Verily logo
+₹1.9M
Senaste löneinlämningar
Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på Gigamon in Chennai Metropolitan Area ligger på en årlig total ersättning på ₹4,858,576. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Gigamon för Mjukvaruingenjör rollen in Chennai Metropolitan Area är ₹1,458,096.

