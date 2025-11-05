Företagskatalog
GFT Group
  • Löner
  • Mjukvaruingenjör

  • Alla Mjukvaruingenjör löner

  • Spain

GFT Group Mjukvaruingenjör Löner i Spain

Medianersättningspaketet för Mjukvaruingenjör in Spain på GFT Group uppgår till €42.7K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för GFT Groups totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/5/2025

Medianpaket
company icon
GFT Group
Software Engineer
Madrid, MD, Spain
Totalt per år
€42.7K
Nivå
L4
Grundlön
€42.7K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
År på företaget
3 År
Års erfarenhet
15 År
Vilka är karriärnivåerna på GFT Group?
Block logo
+€50.9K
Robinhood logo
+€78.1K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.7K
Verily logo
+€19.3K
Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Praktikantlöner

Få Verifierade Löner i din Inkorg

Inkluderade titlar

Backend Mjukvaruingenjör

Salesforce Utvecklare

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på GFT Group in Spain ligger på en årlig total ersättning på €51,147. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på GFT Group för Mjukvaruingenjör rollen in Spain är €40,669.

Andra resurser