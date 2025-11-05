Mjukvaruingenjör-ersättning in Poland på GFT Group varierar från PLN 129K per year för Software Engineer till PLN 174K per year för Senior Software Engineer. Det yearliga medianersättningspaketet in Poland uppgår till PLN 160K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för GFT Groups totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/5/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
Junior Software Engineer
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Software Engineer
PLN 129K
PLN 129K
PLN 0
PLN 0
Senior Software Engineer
PLN 174K
PLN 174K
PLN 0
PLN 0
Lead Software Engineer
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
|Inga löner hittades
