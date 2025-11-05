Företagskatalog
GFT Group
Mjukvaruingenjör-ersättning in Poland på GFT Group varierar från PLN 129K per year för Software Engineer till PLN 174K per year för Senior Software Engineer. Det yearliga medianersättningspaketet in Poland uppgår till PLN 160K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för GFT Groups totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/5/2025

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
Junior Software Engineer
(Instegsnivå)
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Software Engineer
PLN 129K
PLN 129K
PLN 0
PLN 0
Senior Software Engineer
PLN 174K
PLN 174K
PLN 0
PLN 0
Lead Software Engineer
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Senaste löneinlämningar
Vilka är karriärnivåerna på GFT Group?

Inkluderade titlar

Backend Mjukvaruingenjör

Salesforce Utvecklare

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på GFT Group in Poland ligger på en årlig total ersättning på PLN 209,124. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på GFT Group för Mjukvaruingenjör rollen in Poland är PLN 160,414.

