Mjukvaruingenjör-ersättning in Italy på GFT Group varierar från €26K per year för Junior Software Engineer till €29.7K per year för Software Engineer. Det yearliga medianersättningspaketet in Italy uppgår till €27.1K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för GFT Groups totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/5/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
Junior Software Engineer
€26K
€25K
€0
€971.7
Software Engineer
€29.7K
€28.8K
€0
€846.3
Senior Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
