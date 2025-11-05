Mjukvaruingenjör-ersättning in Greater Sao Paulo på GFT Group varierar från R$103K per year för Software Engineer till R$170K per year för Senior Software Engineer. Det yearliga medianersättningspaketet in Greater Sao Paulo uppgår till R$143K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för GFT Groups totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/5/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
Junior Software Engineer
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
Software Engineer
R$103K
R$103K
R$0
R$0
Senior Software Engineer
R$170K
R$168K
R$0
R$1.7K
Lead Software Engineer
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
|Inga löner hittades
