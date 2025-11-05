Företagskatalog
GEP Worldwide
  • Löner
  • Managementkonsult

  • Alla Managementkonsult löner

  • Mumbai Metropolitan Region

GEP Worldwide Managementkonsult Löner i Mumbai Metropolitan Region

Medianersättningspaketet för Managementkonsult in Mumbai Metropolitan Region på GEP Worldwide uppgår till ₹1.34M per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för GEP Worldwides totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/5/2025

Medianpaket
company icon
GEP Worldwide
Management Consultant
Mumbai, MH, India
Totalt per år
₹1.34M
Nivå
L2
Grundlön
₹1.18M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹154K
År på företaget
1 År
Års erfarenhet
2 År
Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Managementkonsult på GEP Worldwide in Mumbai Metropolitan Region ligger på en årlig total ersättning på ₹2,540,295. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på GEP Worldwide för Managementkonsult rollen in Mumbai Metropolitan Region är ₹1,321,292.

