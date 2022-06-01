Företagskatalog
Genuine Parts
Genuine Parts Löner

Genuine Partss löner varierar från $51,131 i total ersättning per år för en Kundservice i den lägre delen till $203,975 för en Lösningsarkitekt i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Genuine Parts. Senast uppdaterad: 9/1/2025

$160K

Mjukvaruingenjör
Median $100K

Full-Stack Mjukvaruingenjör

Chef för mjukvaruingenjörer
Median $185K
Kundservice
$51.1K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Informationsteknolog (IT)
$67.8K
Juridik
$169K
Marknadsföring
$154K
Produktdesigner
$80.4K
Rekryterare
$112K
Lösningsarkitekt
$204K
Vanliga frågor

Den högst betalda rollen som rapporterats på Genuine Parts är Lösningsarkitekt at the Common Range Average level med en årlig total ersättning på $203,975. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Genuine Parts är $112,200.

Andra resurser