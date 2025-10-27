Företagskatalog
Genesys
Genesys Lösningsarkitekt Löner

Medianersättningspaketet för Lösningsarkitekt in Canada på Genesys uppgår till CA$272K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Genesyss totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/27/2025

Medianpaket
company icon
Genesys
Solution Architect
hidden
Totalt per år
CA$272K
Nivå
-
Grundlön
CA$217K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$54.3K
År på företaget
2 År
Års erfarenhet
18 År
Vilka är karriärnivåerna på Genesys?
Block logo
+CA$80.8K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.8K
Verily logo
+CA$30.6K
Senaste löneinlämningar
Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Lösningsarkitekt på Genesys in Canada ligger på en årlig total ersättning på CA$204,196. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Genesys för Lösningsarkitekt rollen in Canada är CA$204,196.

