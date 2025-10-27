Genesys Mjukvaruingenjör Löner

Mjukvaruingenjör-ersättning in United States på Genesys varierar från $92.4K per year för L1 till $181K per year för L5. Det yearliga medianersättningspaketet in United States uppgår till $140K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Genesyss totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/27/2025

Nivånamn Totalt Grundlön Aktier (/yr) Bonus L1 Associate Software Engineer ( Instegsnivå ) $92.4K $90.2K $0 $2.2K L2 Software Engineer $118K $112K $0 $6.3K L3 Senior Software Engineer $140K $128K $2.9K $8.8K L4 Lead Software Engineer $186K $163K $0 $23.1K Visa 3 Fler nivåer

