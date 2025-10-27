Mjukvaruingenjör-ersättning in United States på Genesys varierar från $92.4K per year för L1 till $181K per year för L5. Det yearliga medianersättningspaketet in United States uppgår till $140K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Genesyss totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/27/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
L1
$92.4K
$90.2K
$0
$2.2K
L2
$118K
$112K
$0
$6.3K
L3
$140K
$128K
$2.9K
$8.8K
L4
$186K
$163K
$0
$23.1K
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
|Inga löner hittades
