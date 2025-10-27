Företagskatalog
Genesys
  • Löner
  • Mjukvaruingenjör

  • Alla Mjukvaruingenjör löner

Genesys Mjukvaruingenjör Löner

Mjukvaruingenjör-ersättning in United States på Genesys varierar från $92.4K per year för L1 till $181K per year för L5. Det yearliga medianersättningspaketet in United States uppgår till $140K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Genesyss totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/27/2025

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
L1
Associate Software Engineer(Instegsnivå)
$92.4K
$90.2K
$0
$2.2K
L2
Software Engineer
$118K
$112K
$0
$6.3K
L3
Senior Software Engineer
$140K
$128K
$2.9K
$8.8K
L4
Lead Software Engineer
$186K
$163K
$0
$23.1K
Senaste löneinlämningar
Vilka är karriärnivåerna på Genesys?

Inkluderade titlar

Backend-Mjukvaruingenjör

Full-Stack Mjukvaruingenjör

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på Genesys in United States ligger på en årlig total ersättning på $237,300. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Genesys för Mjukvaruingenjör rollen in United States är $136,600.

Andra resurser