Produktdesigner-ersättning in Ireland på Genesys varierar från €46.3K per year för L1 till €56.2K per year för L2. Det yearliga medianersättningspaketet in Ireland uppgår till €47.7K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Genesyss totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/27/2025

Nivånamn Totalt Grundlön Aktier (/yr) Bonus L1 Associate Product Designer €46.3K €43.7K €0 €2.6K L2 Product Designer €56.2K €51.6K €0 €4.6K L3 Senior Product Designer € -- € -- € -- € -- L4 Lead Product Designer € -- € -- € -- € -- Visa 1 Fler nivåer

Senaste löneinlämningar

