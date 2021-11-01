Företagskatalog
Gazprom
Gazprom Löner

Gazproms löner varierar från $13,028 i total ersättning per år för en Kundsuccess i den lägre delen till $86,918 för en Styringenjör i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Gazprom. Senast uppdaterad: 10/21/2025

Mjukvaruingenjör
Median $30.4K

Backend-Mjukvaruingenjör

Full-Stack Mjukvaruingenjör

Kvalitetssäkring (QA) Mjukvaruingenjör

DevOps-Ingenjör

Datavetare
Median $23.9K
Dataanalytiker
Median $37.5K

Produktdesigner
Median $27.8K
Produktchef
Median $37K
Projektledare
Median $31.5K
Cybersecurity Analyst
Median $24.6K
Affärsanalytiker
$49.5K
Styringenjör
$86.9K
Copywriter
$19.2K
Kundsuccess
$13K
Finansanalytiker
Median $60K
Geologisk ingenjör
$37.1K
Grafisk designer
$37.6K
Information Technologist (IT)
$48.2K
Investmentbanker
$61.2K
Managementkonsult
$20.9K
Marknadsföring
$50.5K
Chef för mjukvaruingenjörer
$60.4K
Lösningsarkitekt
$63.1K
Vanliga frågor

Den högst betalda rollen som rapporterats på Gazprom är Styringenjör at the Common Range Average level med en årlig total ersättning på $86,918. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Gazprom är $37,254.

