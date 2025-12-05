Företagskatalog
Garmin
  • Löner
  • Mjukvaruingenjör

  • Alla Mjukvaruingenjör löner

Garmin Mjukvaruingenjör Löner

Mjukvaruingenjör-ersättning in United States på Garmin varierar från $91.9K per year för Software Engineer I till $209K per year för Staff Software Engineer. Det yearliga medianersättningspaketet in United States uppgår till $95.3K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Garmins totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 12/5/2025

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
Software Engineer I
(Instegsnivå)
$91.9K
$89.7K
$257
$1.9K
Software Engineer II
$101K
$101K
$0
$25
Senior Software Engineer
$134K
$128K
$6.3K
$25
Technical Lead Software Engineer
$154K
$147K
$6.9K
$0
Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Praktikantlöner

Vilka är karriärnivåerna på Garmin?

Inkluderade titlar

Backend Mjukvaruingenjör

Full-Stack Mjukvaruingenjör

Nätverksingenjör

Systemingenjör

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på Garmin in United States ligger på en årlig total ersättning på $208,930. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Garmin för Mjukvaruingenjör rollen in United States är $92,500.

