Mjukvaruingenjör-ersättning in United States på Garmin varierar från $91.9K per year för Software Engineer I till $209K per year för Staff Software Engineer. Det yearliga medianersättningspaketet in United States uppgår till $95.3K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Garmins totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 12/5/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
Software Engineer I
$91.9K
$89.7K
$257
$1.9K
Software Engineer II
$101K
$101K
$0
$25
Senior Software Engineer
$134K
$128K
$6.3K
$25
Technical Lead Software Engineer
$154K
$147K
$6.9K
$0
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
|Inga löner hittades
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Inkluderade titlarSkicka in ny titel
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/garmin/salaries/software-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.