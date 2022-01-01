GameStop Löner

GameStops löner varierar från $35,183 i total ersättning per år för en Försäljning i den lägre delen till $165,825 för en Dataanalytiker i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på GameStop. Senast uppdaterad: 8/27/2025
What do Product Managers even do?
Sök efter alla löner på vår kompensationssida eller lägg till din lön för att hjälpa till att låsa upp sidan.
5%
ÅR 1
15%
ÅR 2
40%
ÅR 3
40%
ÅR 4
På GameStop omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:
5% intjänas under 1st-ÅR (5.00% årligen)
15% intjänas under 2nd-ÅR (15.00% årligen)
40% intjänas under 3rd-ÅR (20.00% halvårsvis)
40% intjänas under 4th-ÅR (20.00% halvårsvis)
Besök Levels.fyi-communityn för att engagera dig med anställda från olika företag, få karriärtips och mycket mer.