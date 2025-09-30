Företagskatalog
G-Research
Jobbar du här? Hävda ditt företag
    Levels FYI Logo
  • Löner
  • Mjukvaruingenjör

  • Alla Mjukvaruingenjör löner

  • Greater Dallas Area

G-Research Mjukvaruingenjör Löner i Greater Dallas Area

Medianersättningspaketet för Mjukvaruingenjör in Greater Dallas Area på G-Research uppgår till $120K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för G-Researchs totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/30/2025

Medianpaket
company icon
G-Research
Software Engineer
Dallas, TX
Totalt per år
$120K
Nivå
L1
Grundlön
$100K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$20K
År på företaget
1 År
Års erfarenhet
1 År
Vilka är karriärnivåerna på G-Research?

$160K

Få Betalt, Inte Lurad

Vi har förhandlat tusentals erbjudanden och uppnår regelbundet 300 000+ kr (ibland 3 miljoner+ kr) i höjningar. Få din lön förhandlad eller ditt CV granskat av riktiga experter - rekryterare som gör det dagligen.

Senaste löneinlämningar
Lägg tillLägg till ersättningLägg till ersättning

Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportera dataVisa lediga jobb
Praktikantlöner

Bidra

Få Verifierade Löner i din Inkorg

Prenumerera på verifierade Mjukvaruingenjör erbjudanden.Du kommer att få en uppdelning av ersättningsdetaljer via e-post. Läs Mer

Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på G-Research in Greater Dallas Area ligger på en årlig total ersättning på $180,000. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på G-Research för Mjukvaruingenjör rollen in Greater Dallas Area är $115,000.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för G-Research

Relaterade företag

  • Vista Equity Partners
  • Squarepoint Capital
  • Personal Capital
  • Transact
  • Marshall Wace
  • Se alla företag ➜

Andra resurser