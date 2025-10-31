Företagskatalog
Funding Circle
Funding Circle Chef för mjukvaruutveckling Löner

Medianersättningspaketet för Chef för mjukvaruutveckling in United Kingdom på Funding Circle uppgår till £122K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Funding Circles totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/31/2025

Medianpaket
company icon
Funding Circle
Software Engineering Manager
London, EN, United Kingdom
Totalt per år
£122K
Nivå
L4
Grundlön
£107K
Stock (/yr)
£0
Bonus
£14.4K
År på företaget
2 År
Års erfarenhet
25 År
Vilka är karriärnivåerna på Funding Circle?
Block logo
+£43.8K
Robinhood logo
+£67.3K
Stripe logo
+£15.1K
Datadog logo
+£26.5K
Verily logo
+£16.6K
Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Chef för mjukvaruutveckling på Funding Circle in United Kingdom ligger på en årlig total ersättning på £150,759. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Funding Circle för Chef för mjukvaruutveckling rollen in United Kingdom är £121,526.

Andra resurser