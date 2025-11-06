Företagskatalog
FundApps
  • Greater London Area

FundApps Mjukvaruingenjör Löner i Greater London Area

Medianersättningspaketet för Mjukvaruingenjör in Greater London Area på FundApps uppgår till £71.6K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för FundAppss totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/6/2025

Medianpaket
company icon
FundApps
Software Engineer
London, EN, United Kingdom
Totalt per år
£71.6K
Nivå
L2
Grundlön
£71.6K
Stock (/yr)
£0
Bonus
£0
År på företaget
2-4 År
Års erfarenhet
2-4 År
Vilka är karriärnivåerna på FundApps?
Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på FundApps in Greater London Area ligger på en årlig total ersättning på £111,306. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på FundApps för Mjukvaruingenjör rollen in Greater London Area är £74,345.

