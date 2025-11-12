Företagskatalog
FullStory
  • Löner
  • Mjukvaruingenjör

  • Full-Stack Mjukvaruingenjör

FullStory Full-Stack Mjukvaruingenjör Löner

Full-Stack Mjukvaruingenjör-ersättning in United States på FullStory varierar från $162K per year för Level 20 till $228K per year för Level 40. Det yearliga medianersättningspaketet in United States uppgår till $200K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för FullStorys totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/12/2025

Genomsnitt Nivå
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier ()
Bonus
Level 20
(Instegsnivå)
$162K
$159K
$0
$3K
Level 30
$222K
$193K
$21.6K
$7.2K
Level 40
$228K
$219K
$8.5K
$0
Level 50
$ --
$ --
$ --
$ --
Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
Options

På FullStory omfattas Options av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (2.08% månadsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (2.08% månadsvis)



Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Full-Stack Mjukvaruingenjör på FullStory in United States ligger på en årlig total ersättning på $276,200. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på FullStory för Full-Stack Mjukvaruingenjör rollen in United States är $182,000.

Andra resurser