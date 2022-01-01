Fulgent Genetics Löner

Fulgent Geneticss löner varierar från $69,650 i total ersättning per år för en Försäljning i den lägre delen till $100,500 för en Biomedicinsk ingenjör i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Fulgent Genetics . Senast uppdaterad: 11/21/2025