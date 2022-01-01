Företagskatalog
FTI Consulting
FTI Consulting Löner

FTI Consultings löneintervall sträcker sig från $87,435 i total kompensation per år för en Revisor på den nedre änden till $362,500 för en Managementkonsult på den övre änden. Levels.fyi samlar in anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på FTI Consulting. Senast uppdaterad: 8/15/2025

$160K

Managementkonsult
L1 $96.3K
L2 $135K
L3 $190K
L4 $231K
L5 $363K
Revisor
$87.4K
Verksamhetsanalytiker
$189K

Dataanalytiker
$101K
Personal
$90.5K
Marknadsföring
$153K
Mjukvaruutvecklare
$96K
FAQ

Den högst betalande rollen som rapporterats på FTI Consulting är Managementkonsult at the L5 level med en årlig total kompensation på $362,500. Detta inkluderar baslön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den medianårliga totala kompensationen som rapporterats på FTI Consulting är $135,188.

Andra resurser