Fortinet Chef för mjukvaruutveckling Löner i Canada

Chef för mjukvaruutveckling-ersättning in Canada på Fortinet varierar från CA$275K per year för P3 till CA$396K per year för P6. Det yearliga medianersättningspaketet in Canada uppgår till CA$281K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Fortinets totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/5/2025

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå Lägg till ersättning Jämför nivåer

Nivånamn Totalt Grundlön Aktier (/yr) Bonus P1 CA$ -- CA$ -- CA$ -- CA$ -- P2 CA$ -- CA$ -- CA$ -- CA$ -- P3 CA$275K CA$202K CA$52.7K CA$20.6K P4 CA$253K CA$177K CA$58K CA$17.7K Visa 2 Fler nivåer

Senaste löneinlämningar

Företag Plats | Datum Nivånamn Tagg Års yrkeserfarenhet Totalt / På företaget Total kompensation ( CAD ) Grundlön | Aktier (år) | Bonus

Intjänandeschema Huvudsaklig 25 % ÅR 1 25 % ÅR 2 25 % ÅR 3 25 % ÅR 4 Aktietyp RSU På Fortinet omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema: 25 % intjänas under 1st - ÅR ( 25.00 % årligen )

25 % intjänas under 2nd - ÅR ( 25.00 % årligen )

25 % intjänas under 3rd - ÅR ( 25.00 % årligen )

25 % intjänas under 4th - ÅR ( 25.00 % årligen )

Vad är intjänandeschema på Fortinet ?

