Mjukvaruingenjör-ersättning in United States på Fortinet varierar från $128K per year för P1 till $281K per year för P6. Det yearliga medianersättningspaketet in United States uppgår till $213K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Fortinets totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/5/2025

Nivånamn Totalt Grundlön Aktier (/yr) Bonus P1 Software Engineer 1 ( Instegsnivå ) $128K $106K $16K $5.7K P2 Software Engineer 2 $155K $141K $13.4K $0 P3 Senior Software Engineer $207K $172K $31.1K $4.4K P4 Staff Software Engineer $258K $202K $47.4K $8.9K Visa 2 Fler nivåer

Senaste löneinlämningar

Intjänandeschema Huvudsaklig 25 % ÅR 1 25 % ÅR 2 25 % ÅR 3 25 % ÅR 4 Aktietyp RSU På Fortinet omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema: 25 % intjänas under 1st - ÅR ( 25.00 % årligen )

25 % intjänas under 2nd - ÅR ( 25.00 % årligen )

25 % intjänas under 3rd - ÅR ( 25.00 % årligen )

25 % intjänas under 4th - ÅR ( 25.00 % årligen )

