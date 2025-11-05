Fortinet Mjukvaruingenjör Löner i Tel Aviv Metropolitan Area

Mjukvaruingenjör-ersättning in Tel Aviv Metropolitan Area på Fortinet varierar från ₪501K per year för P3 till ₪509K per year för P5. Det yearliga medianersättningspaketet in Tel Aviv Metropolitan Area uppgår till ₪510K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Fortinets totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/5/2025

Nivånamn Totalt Grundlön Aktier (/yr) Bonus P1 Software Engineer 1 ( Instegsnivå ) ₪ -- ₪ -- ₪ -- ₪ -- P2 Software Engineer 2 ₪ -- ₪ -- ₪ -- ₪ -- P3 Senior Software Engineer ₪501K ₪448K ₪53K ₪0 P4 Staff Software Engineer ₪599K ₪470K ₪129K ₪0 Visa 2 Fler nivåer

Senaste löneinlämningar

Företag Plats | Datum Nivånamn Tagg Års yrkeserfarenhet Totalt / På företaget Total kompensation ( ILS ) Grundlön | Aktier (år) | Bonus

Intjänandeschema Huvudsaklig 25 % ÅR 1 25 % ÅR 2 25 % ÅR 3 25 % ÅR 4 Aktietyp RSU På Fortinet omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema: 25 % intjänas under 1st - ÅR ( 25.00 % årligen )

Vad är intjänandeschema på Fortinet ?

