Foodee
  • Löner
  • Mjukvaruingenjör

  • Alla Mjukvaruingenjör löner

Foodee Mjukvaruingenjör Löner

Medianersättningspaketet för Mjukvaruingenjör in Canada på Foodee uppgår till CA$80.9K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Foodees totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/1/2025

Medianpaket
company icon
Foodee
Software Engineer
Vancouver, BC, Canada
Totalt per år
CA$80.9K
Nivå
L1
Grundlön
CA$80.9K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
År på företaget
0-1 År
Års erfarenhet
0-1 År
Vilka är karriärnivåerna på Foodee?
Block logo
+CA$80.9K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.8K
Verily logo
+CA$30.7K
Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Praktikantlöner

Inkluderade titlar

Full-Stack Mjukvaruingenjör

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på Foodee in Canada ligger på en årlig total ersättning på CA$152,914. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Foodee för Mjukvaruingenjör rollen in Canada är CA$80,872.

Andra resurser