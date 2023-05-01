Företagskatalog
Fluke
Fluke Löner

Flukes löneintervall sträcker sig från $13,236 i total kompensation per år för en Produktdesigner på den nedre änden till $222,063 för en Personal på den övre änden.

$160K

Personal
$222K
Maskiningenjör
$111K
Produktdesigner
$13.2K

Produktchef
$183K
Projektledare
$137K
Mjukvaruutvecklare
$109K
Chef för mjukvaruutveckling
$216K
Teknisk programchef
$109K
FAQ

Den högst betalande rollen som rapporterats på Fluke är Personal at the Common Range Average level med en årlig total kompensation på $222,063. Detta inkluderar baslön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den medianårliga totala kompensationen som rapporterats på Fluke är $124,055.

