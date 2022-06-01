Fluidra Löner

Fluidras löner varierar från $49,668 i total ersättning per år för en Mjukvaruingenjör i den lägre delen till $217,260 för en Lösningsarkitekt i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Fluidra . Senast uppdaterad: 9/8/2025