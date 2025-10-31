Företagskatalog
Float Financial Solutions
  • Löner
  • Mjukvaruingenjör

  • Alla Mjukvaruingenjör löner

Float Financial Solutions Mjukvaruingenjör Löner

Medianersättningspaketet för Mjukvaruingenjör in Canada på Float Financial Solutions uppgår till CA$133K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Float Financial Solutionss totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/31/2025

Medianpaket
company icon
Float Financial Solutions
Software Engineer
Toronto, ON, Canada
Totalt per år
CA$133K
Nivå
-
Grundlön
CA$133K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
År på företaget
2 År
Års erfarenhet
3 År
Vilka är karriärnivåerna på Float Financial Solutions?
Block logo
+CA$80.6K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.8K
Datadog logo
+CA$48.7K
Verily logo
+CA$30.6K
Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Praktikantlöner

Inkluderade titlar

Full-Stack Mjukvaruingenjör

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på Float Financial Solutions in Canada ligger på en årlig total ersättning på CA$183,682. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Float Financial Solutions för Mjukvaruingenjör rollen in Canada är CA$132,707.

Andra resurser