Den genomsnittliga totalersättningen för Chef för mjukvaruutveckling in United States på Flagstar Ban varierar från $157K till $215K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Flagstar Bans totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 12/6/2025

Genomsnittlig Total Ersättning

$168K - $204K
United States
Vanligt Spann
Möjligt Spann
$157K$168K$204K$215K
Vanligt Spann
Möjligt Spann

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Chef för mjukvaruutveckling på Flagstar Ban in United States ligger på en årlig total ersättning på $214,600. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Flagstar Ban för Chef för mjukvaruutveckling rollen in United States är $157,250.

