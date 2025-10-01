Företagskatalog
Fiverr
Fiverr Mjukvaruingenjör Löner i Tel Aviv Metropolitan Area

Medianersättningspaketet för Mjukvaruingenjör in Tel Aviv Metropolitan Area på Fiverr uppgår till ₪508K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Fiverrs totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/1/2025

Medianpaket
company icon
Fiverr
Software Engineer
Tel Aviv, TA, Israel
Totalt per år
₪508K
Nivå
hidden
Grundlön
₪477K
Stock (/yr)
₪31.4K
Bonus
₪0
År på företaget
2-4 År
Års erfarenhet
5-10 År
Vilka är karriärnivåerna på Fiverr?

₪560K

Senaste löneinlämningar
Backend-Mjukvaruingenjör

Full-Stack Mjukvaruingenjör

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på Fiverr in Tel Aviv Metropolitan Area ligger på en årlig total ersättning på ₪640,011. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Fiverr för Mjukvaruingenjör rollen in Tel Aviv Metropolitan Area är ₪489,826.

